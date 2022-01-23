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Советский и российский актер Джабраилов скончался в 89 лет

Общество
Советский и российский актер Джабраилов скончался в 89 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 23 января. На 90-м году жизни скончался Расми Джабраилов, актер, игравший в нескольких театрах. Он также участвовал в съемках более 70 фильмов, начиная с советских времен.

Его кинодебют состоялся в 1962 году в картине «Одержимые», где он сыграл Юртайкина. С небольшими перерывами актер снимался вплоть до 2013 года. Последней работой стала роль в сериале «Петр Лещенко. Все, что было».

Кроме того, Джабраилов играл в трех театрах. Ему доставались роли в постановках по произведениям Шекспира и Гоголя.

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