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Актриса Рената Литвинова опубликовала фото времен своей «проклятой молодости»

Шоу-бизнес
Актриса Рената Литвинова опубликовала фото времен своей «проклятой молодости»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 января. Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась с поклонниками редкими архивными кадрами. Знаменитость показала, как выглядела в студенческие годы.

Литвинова выложила черно-белые фотографии на своей странице в Instagram. По словам актрисы, снимки, на которых ей около 18 лет, были сделаны на лестнице ВГИКа.

«Поразительно, какой когда-то вы бываете в глубокой юности», — выразила удивление кадрами режиссер.

Актриса Рената Литвинова опубликовала фото времен своей «проклятой молодости»
Pr Scr instagram.com / @renatalitvinovaofficiall

Артистка уточнила, что на фото позирует со сценаристом Аркадием Высоцким и драматургом Булатом Гавриловым, которого уже нет в живых. Оба они были однокурсниками Литвиновой. Знаменитость добавила, что снимки ей прислали из соцсетей Высоцкого. Судя по словам режиссера, она поражена своей внешностью на фото.

«Я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов», — заключила звезда отечественного кино.

Актриса Рената Литвинова опубликовала фото времен своей «проклятой молодости»
Pr Scr instagram.com / @renatalitvinovaofficiall

Подписчики Литвиновой пришли в восторг от архивных кадров с молодой артисткой. Многие поклонники обратили внимание на внешнее сходство знаменитости и ее дочери.

«Рената, какая вы прекрасная и какие прекрасные тогда еще ребята вокруг вас!»;

«Такая нежная, чистая молодость. Прелесть»;

«Ульяна очень похожа на вас в молодости», — отметили комментаторы.

Ранее Рената Литвинова с размахом отпраздновала день рождения в одном из столичных ресторанов. Шумная вечеринка актрисы завершилась вызовом полиции.

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