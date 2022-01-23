Маркетолог Григорьев на примере кризиса Netflix раскрыл суть «капитализации 2.0»

В настоящее время капитализация крупнейших компаний не зависит от того, какую прибыль она может принести. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев. Ранее стало известно, что акции сервиса Netflix упали на 20% на фоне снижения роста числа новых подписчиков этой платформы.

По словам эксперта, в последние десятилетия капитализация компаний уже не так сильно связана с вероятной прибылью в будущем. Уже не работает принцип: бизнес — это то, сколько он принесет вам денег, к примеру, через десять лет. Теперь средние компании оцениваются в разы, а в случае с самыми дорогими фирмами — на порядки выше, чем их любая предполагаемая стоимость с точки зрения будущей прибыли.

«Назовем это «капитализация 2.0». Классический пример: поглощение WhatsApp компанией Facebook. Сумма сделки составила 19 млрд долларов, хотя на тот момент мессенджер не приносил положительного денежного дохода», — сообщил маркетолог.

Николай Григорьев также раскрыл, от чего в наше время зависит стоимость той или иной успешной фирмы.

«Капитализация крупнейших сервисов, вроде Netflix или Meta, теперь напрямую зависит от количества людей, на которое они могут влиять, а не финансовых показателей. Они оцениваются как канал влияния на потребительское поведение, политические предпочтения подписчиков. Если ваш канал перестает демонстрировать инвесторам постоянный рост своего влияния, эта завышенная «капитализация 2.0» схлопнется хоть на 20%, хоть на 200%», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Гильдия Маркетологов

В завершение он добавил, что новые правила игры в экономике распространяются не только на цифровые технологии, но вполне традиционные предприятия. Даже те виды бизнеса, которые раньше считались классическими, например автомобилестроение, тоже переходят к «капитализации 2.0». Компания Tesla предпринимателя Илона Маска, уступая фирмам Toyota или Ford по количеству выпускаемых автомобилей и денежных потоков, постоянно опережает их по капитализации.

«Дело в том, что Илон Маск представляет не автомобилестроительную компанию, а компанию по оказанию влияния на потребителей по всему миру, которая попутно выпускает автомобили, делает космические корабли, группировки спутников на орбите. Достаточно одного его поста в соцсетях о какой-то криптовалюте, как рынок реагирует десятками процентов роста и падения», — подытожил эксперт.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН рассказал, что мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам. По его мнению, такие компании победят, хоть и ценой больших жертв.