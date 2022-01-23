Москва, 23 января. Британским властям стоит заняться изучением истории татаро-монгольского ига. Об этом говорится на странице МИД России в Facebook.

Внешнеполитическое ведомство РФ раскритиковало слова Лондона о «вторжении» на Украину. В министерстве назвали дезинформацией распространяемые сведения. Кроме того, страны НАТО способствуют эскалации ситуации вокруг страны, уточнили в российском МИД.

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — говорится в ответе министерства.

Ранее в МИД Британии заявили о «планах» Москвы посадить в Киеве «пророссийского лидера». Глава зарубежного министерства Лиз Трасс добавила, что Украина пережила множество вторжений — «от монголов до татар». Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом об учебном заведении, которое выдало дипломату диплом.