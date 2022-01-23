Татьяна Монтян указала на планы Британии «прибрать к рукам» как можно больше государств

Киев, 23 января. Великобритания возрождает свои имперские амбиции. На это указала украинский правозащитник Татьяна Монтян.

Недавно глава британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс обнародовала план о создании трехстороннего союза с Украиной и Польшей. На опубликованной ведомством карте также указаны «враги»: Россия и Белоруссия.

Татьяна Монтян уверена, что такой союз будет неполным. Соединенное Королевство наверняка хочет прибрать к своим рукам как можно больше других государств.

«О том, что бриты давно и плотно положили глаз на Украину и именно они стоят за целым букетом всяческих пакостей, я говорила много раз. Но у меня есть один вопрос: а где же "троебалты" и "османы"? Бриты постеснялись их упомянуть или просто пока не пришло время?» — задалась вопросом правозащитник в Telegran-канале.

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Британия со времен Крымской войны не находилась в прямом противостоянии с Россией, однако и без этого успела «попить у нее кровушки». Отношения Москвы и Лондона строятся на провокационных заявлениях, скандалах и несговорчивости политических элит, заключила Татьяна Монтян.

Ранее правозащитник прокомментировала падение рейтингов президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Она откровенно посмеялась на этим.