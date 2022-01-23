Модель Белла Хадид призналась в проблемах с алкоголем

Лос-Анджелес, 23 января. Супермодель Белла Хадид заявила о негативном влиянии алкоголя на ее жизнь. Звезда подиума в состоянии опьянения могла отменить важные встречи.

Дочь голландской модели Иоланды Хадид и палестинского мультимиллионера Мохамеда Хадида сделала откровенное признание. По словам 25-летней Беллы, ей пришлось отказаться от алкоголя. Модель уже полгода ведет здоровый образ жизни.

«Я сделала свой выбор. Раньше я настолько любила алкоголь, что могла не контролировать себя, отменяя ради этого свои дела», — поделилась она с изданием InStyle.

Хадид запрещает себе пить спиртные напитки, чтобы не впадать в депрессию. Алкоголь только разжигает в ней негативные чувства и вызывает тревогу.

В подростковом возрасте будущая модель была очень стеснительной. Хадид не нравилась ее внешность, поэтому в 15 лет она решилась на ринопластику. В 2014 году девушка подписала контракт IMG Models, а годом позже получила премию «Звездный прорыв». У модели есть сестра Джиджи и брат Анвар.

Ранее вскрылись подробности измены музыканта Зейна Малика модели Джиджи Хадид. Оказалось, что у него был роман со звездой реалити-шоу Аби Кларк.