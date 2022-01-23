Сестра Марии Шукшиной считает актрису виновницей затяжного конфликта в их семье

Москва, 23 января. Актриса Ольга Шукшина призналась, что злится на свою сестру — артистку Марию Шукшину. По мнению младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, именно на ее старшей сестре лежит ответственность за затяжной конфликт в их семье.

Знаменитые члены семьи Шукшиных не могут похвастаться теплыми отношениями. Например, не одну ссору родных людей спровоцировали многочисленные скандалы вокруг мужа Федосеевой-Шукшиной — продюсера Бари Алибасова. По мнению Ольги Шукшиной, ее сестра является виновницей конфликтов, поскольку не предпринимала никаких действий.

«Но если б Маша мне сама помогала… Она имела возможность, она могла влиять на Алибасова, она могла бы прекратить вот эту вакханалию. Но она же этого не сделала», — возмутилась актриса в комментарии BLITZ+.

instagram.com / @shukshina_maria

Как утверждает Ольга Шукшина, она использует публичность как оружие, но ее старшая сестра обиделась на это. Мария Шукшина «бьет себя в грудь», заявляя о своей честности и борьбе за нравственность, добавила артистка. Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной назвала подобные заявления сестры «ерундой на постном масле».

Ранее Ольга Шукшина сообщила, что отправила знаменитую мать в пансионат для пожилых людей. По словам актрисы, ей пришлось сделать это из-за возрастных заболеваний пожилой артистки.