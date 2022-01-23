Мадрид, 23 января. Руководство Испании намерено направить боевые самолеты своих ВВС в Болгарию с целью «сдерживания России». Об этом пишет военный обозреватель Мигель Гонсалес.

Испанское правительство выступает за усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе, отмечает аналитик Мигель Гонсалес в статье для издания EL PAIS.

«Год назад Испания отправила в Румынию шесть истребителей Eurofighter. Дислоцируясь там, они занимались патрулированием черноморской акватории», — напомнил автор публикации.

В этом году Мадрид готов перебросить истребители в Болгарию и включить испанский фрегат в эскадру черноморских сил НАТО, отмечает Гонсалес.

Официальные представители РФ неоднократно разъясняли оборонительный характер российской военной доктрины и отсутствие у Москвы каких-либо агрессивных планов в отношении всех, в том числе соседних, государств.

Ранее стало известно о решительном протесте девяти испанских политических партий в связи с планами отправки боевых кораблей национальных ВМС в Черное море.