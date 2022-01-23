Экономическая «порка»: как России следует ответить на недружественные действия Эстонии

Эстония с одобрения США готова осуществить реэкспорт американского вооружения на Украину. Не пора ли Москве адекватно отреагировать на откровенно недружественные действия Таллина чувствительными экономическими мерами? Возможности для этого у РФ имеются.

«The Russians are coming!»

В рамках нестихающей западной истерии на тему «неминуемого вторжения России на Украину» министр обороны Эстонии Калле Лаанет, а также его коллеги из Латвии и Литвы объявили о получении разрешения от Соединенных Штатов на отправку ВСУ вооружения. Заявление об этом 21 января сделало эстонское оборонное ведомство.

Речь идет о переносных противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексах FIM-92 Stinger, ранее переданных США вооруженным силам прибалтийских республик. Задействовав Эстонию, Латвию и Литву в схеме поставок американского вооружения ВСУ, Белый дом явно старается переложить на прибалтов ответственность за последствия передачи украинцам современных ПТРК и ПЗРК. В особенности это касается «Стингеров», которые сами американцы напрямую поставить Киеву по сию пору так и не решились.

flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos

Новые партии американского вооружения, теперь идущие на Украину транзитом через Прибалтику, позволят Киеву еще больше нарастить свое военно-техническое преимущество над защитниками ДНР и ЛНР. В то же время эти поставки не смогут «подтянуть» военный потенциал Украины до уровня Вооруженных сил РФ, тем более что значительная часть поставленных Киеву Вашингтоном и Лондоном ПТРК, по всей видимости, близка к исчерпанию своих гарантийных сроков хранения. То есть их отправка на Украину — это новый вариант утилизации, дополненный приятным бонусом в виде пиар-эффекта. Скорее всего, подготовленные прибалтами к отправке на Украину «Джавелины» и «Стингеры» тоже являются комплексами «не первой свежести». По крайней мере, это объясняет, почему в Таллине, Вильнюсе и Риге решили с такой легкостью расстаться с американскими ПТРК и ПЗРК.

Вместе с тем участие прибалтийских республик в транзите американского оружия на постмайданную Украину целиком и полностью вписывается в антироссийскую повестку, которой Эстония, Латвия и Литва последовательно придерживались на протяжении практически всех лет своей современной государственности. После госпереворота в Киеве, воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны на юго-востоке Украины Эстония, Латвия и Литва удвоили свои усилия по «противостоянию» России. К этому моменту русофобия с подачи Соединенных Штатов стала в Европе «трендом сезона» и своеобразным идентификационным маркером: если ты — русофоб, значит, ты — свой для «столпов западной демократии». Словом, властям прибалтийских республик было ради чего скандировать на международных переговорных площадках «The Russians are coming!», а также следовать в фарватере антироссийской политики Вашингтона.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Pete Souza/ZUMAPRESS.com / pixabay.com

Должна ли Москва снисходительно относиться к подобному поведению Таллина, Вильнюса и Риги? Думается, что нет. Особенно после прецедента с передачей прибалтийскими республиками ВСУ американского вооружения, которое украинские вояки не замедлят развернуть против Донбасса.

Как Китай Литву «вразумлял»

Судя по месту публикации заявления о разрешении Соединенных Штатов прибалтийским республикам передать «Джавелины» и «Стингеры» Украине, локомотивом идеи о реэкспорте американского вооружения выступила Эстония. Может ли Москва адекватно ответить на столь недружественный шаг Таллина и при этом не ввязаться в прямое военное противостояние с пусть и маленькой, но страной НАТО? Конечно, может. Вариант такого не силового, но очень чувствительного вразумления одной из прибалтийских республик — Литвы — совсем недавно продемонстрировал Китай.

Напомню, что литовско-китайские отношения оставались безоблачными ровно до того момента, когда Вашингтон объявил Пекин своим главным геополитическим противником. Перечить могущественному заокеанскому «патрону» в Вильнюсе не решились и немедленно приступили к демонстрации своего единства с ним. Сначала это выразилось в приступе подозрительности у депутатов сейма к продукции компании Huawei — уж не шпионская ли она? В 2019 году департамент госбезопасности Литвы в перечне потенциальных угроз государству впервые упомянул не только российский, но и китайский «шпионаж». Затем литовский президент Гитанас Науседа ляпнул, что китайские инвестиции в строительство Клайпедского порта способны «навредить национальной безопасности». И так далее и тому подобное.

nauseda2019.lt / Gitanas Nausėda

Китай старался не обращать внимания на литовские «взбрыки»: в 2020-м, в разгар пандемии, даже послал Литве гуманитарную помощь — 20 тыс. масок и 120 тыс. перчаток. Но когда литовское правительство объявило о планах открыть торговое представительство на Тайване, который Пекин считает своей провинцией, терпение у китайцев лопнуло. Пекин понизил дипломатические отношения с Вильнюсом до уровня поверенных в делах и заморозил с Литвой торговые отношения. Экспорт товаров из Литвы в Китай в декабре 2021 года сократился на 91,4% по сравнению с предыдущим месяцем. На этом власти КНР не остановились и потребовали, чтобы транснациональные корпорации разорвали отношения с Литвой или ушли с ее рынка. Этот шаг Пекина привел к тому, что европейские производители стали закрывать в Литве свои представительства.

В Вильнюсе паниковали и взывали к США и ЕС о помощи. Оную Литва получила исключительно в виде слов сочувствия и моральной поддержки, что никак не помогло рушащейся экономике прибалтийского государства. Китайская газета «Хуаньцю шибао» сухо констатировала:

«Литва — это страна с населением менее трех миллионов человек, но одна из самых антироссийски настроенных в Европе. Вероятно, там привыкли к провокационной внешней политике и перенесли свой крайний антироссийский энтузиазм на Китай».

Федеральное агентство новостей /

Устроенная КНР экономическая «порка» Литвы получилась впечатляющей и доходчивой. Думается, что сей китайский опыт вполне может быть использован Москвой применительно к Таллину.

Против России, торгуя с Россией

В современной Прибалтике любят говорить, что, вступив в НАТО и ЕС после распада СССР, прибалтийские республики добились полной независимости от России. На самом деле это, мягко говоря, не так. Та же Эстония, к примеру, живет не только за счет использования материального наследия времен «советской оккупации», но и вовсю используя выгоды от транзитной торговли с РФ. При этом эстонское руководство — вопреки предупреждениям трезвомыслящих экспертов — не устает всевозможными способами демонстрировать Москве свою враждебность.

Когда в апреле 2021 года Прага бездоказательно обвинила Москву в причастности к взрыву семилетней давности на чешском складе боеприпасов, Таллин в числе других прибалтийских столиц поторопился выслать российских дипломатов — «в знак солидарности с Чехией». Тогда же президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала государства Западной Европы вслед за странами Прибалтики выслать российских дипломатов. Правда, Европа предпочла глас госпожи Кальюлайд не услышать…

Во время обсуждения предложений по стратегической безопасности в Европе, переданных Москвой в адрес США и НАТО, Эстония стала одним из «трубадуров» конфронтационной риторики Запада. Президент Эстонии Алар Карис безапелляционно объявил, что мнение России по вопросам безопасности нельзя воспринимать серьезно, да и вообще российские предложения следует считать «политической атакой на НАТО». Тогда же премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что прибалтийские республики ведут переговоры об увеличении численности контингентов стран НАТО на своей территории «в связи с угрозой со стороны России».

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

В посольстве РФ в Таллине заявили, что тема «российской угрозы» не дает покоя политикам и высокопоставленным военным в Эстонии.

А 20 января 2022 года та же Кая Каллас обвинила Россию и лично ее президента Владимира Путина в действиях, приведших к возникновению в Европе энергетического кризиса.

Как говорится, и смех и грех. Почему?

Во-первых, потому что главным виновником европейского энергокризиса является сама Европа.

Во-вторых, потому что фоном антироссийских акций Таллина стал в 2021 году рекордный рост товарооборота между Эстонией и Россией до впечатляющей цифры в 1,75 млрд евро.

В-третьих, обвиняя Россию в энергетическом кризисе, Эстония сама на нем и зарабатывала! Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина свидетельствовал:

«В ноябре импортные цены на нефтепродукты выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт отдельных нефтепродуктов из России за десять месяцев вырос на целых 166%».

slovodel.com /

В общем, из вышеупомянутых 1,75 млрд евро прошлогоднего товарооборота Эстонии с РФ 900 млн пришлись на нефтепродукты, которые Таллин приобретал у Москвы, а затем благодаря высокому спросу в Европе с большой наценкой продавал на Запад. Плюс к этому в прошлом году на 38% увеличился импорт российской электроэнергии в Эстонию, что также оказалось вызвано энергокризисом в Европе, на котором эстонские власти зарабатывали сверхприбыли.

Будь русофобом, но плати

У Эстонии уже был опыт «стрельбы в собственную ногу». Поддержав в 2014 году введение антироссийских санкций, в 2017-м Таллин обнаружил, что это привело к самой настоящей трагедии среди эстонских производителей молока, а недополученные госбюджетом прибыли от транзитной торговли достигли 500 млн евро в год. Эти потери Таллина Москва способна при желании еще больше усугубить. Как мне кажется, для этого сейчас самое время. В конце концов, если хочешь быть русофобом, будь. Но плати за это.

Эстонский импорт — довольно небольшой — РФ может заменить десятками иных производителей. Кроме того, Россия может исключить эстонскую сторону из числа покупателей российских энергоресурсов и других востребованных в Европе отечественных товаров, предоставив право приобретать их любой другой лояльной стороне.

Идущие через эстонскую территорию товаропотоки РФ имеет возможность замкнуть на себя напрямую, обратившись к производителям с предложением использовать российские порты, например, Усть-Лугу. Чтобы производителям легче было согласиться на такой вариант, их можно простимулировать льготами по брокерскому и портовому обслуживанию. Важная деталь — порт Усть-Луга в Лужской губе Финского залива был построен специально для замещения прибалтийского транзита.

Резюмирую — Россия располагает возможностями для экономического «вразумления» Эстонии. Не пора ли ими, наконец, воспользоваться?