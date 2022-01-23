Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому объявить о вступлении Украины в состав России

Москва, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский должен объявить о вхождении его страны в состав России, чтобы «объединиться» с Крымом, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Украинский лидер до этого отметил, что Донбасс и Крымский полуостров оторваны от Киева, однако регионы якобы очень скоро будут возвращены, после чего будет провозглашен акт об объединении с указанными территориями.

«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее заявил о туманности сроков очередных обещаний Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс в состав Украины.