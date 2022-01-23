Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 11:17
11:17
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающей «Газели» на Софийской улице в Петербурге
11:12
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer для защиты от омикрон-штамма коронавируса
11:11
Происшествия
Число ДТП на неочищенных дорогах в Петербурге за сутки достигло 430
11:10
Происшествия
Два автобуса столкнулись на проспекте Энергетиков в Петербурге
11:06
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией заявления Британии о «вторжении» на Украину
11:04
Политика
Татьяна Монтян указала на планы Британии «прибрать к рукам» как можно больше государств
10:57
Шоу-бизнес
Модель Белла Хадид призналась в проблемах с алкоголем
10:56
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной считает актрису виновницей затяжного конфликта в их семье
10:53
Происшествия
Лошадь переломала кости ребенку в Шуваловском парке Петербурга
10:51
Общество
Профессор Дункан назвала насморк и кашель симптомами омикрон-штамма COVID-19 у детей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому объявить о вступлении Украины в состав России

Политика
Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому объявить о вступлении Украины в состав России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский должен объявить о вхождении его страны в состав России, чтобы «объединиться» с Крымом, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Украинский лидер до этого отметил, что Донбасс и Крымский полуостров оторваны от Киева, однако регионы якобы очень скоро будут возвращены, после чего будет провозглашен акт об объединении с указанными территориями.

«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее заявил о туманности сроков очередных обещаний Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс в состав Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому объявить о вступлении Украины в состав России
украина Шеремет зеленский
Комментировать