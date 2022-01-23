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Алена Водонаева утверждает, что ее роды стоили как Lexus

  /   Обновлено: 23 января 2022 10:29
Шоу-бизнес
Алена Водонаева утверждает, что ее роды стоили как Lexus
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Москва, 23 января. Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева призналась, что ее роды обошлись в круглую сумму. По словам знаменитости, за эти деньги тогда можно было приобрести автомобиль Lexus.

Все расходы, связанные с вынашиванием и рождением ребенка, взял на себя тогдашний муж Водонаевой — бизнесмен Алексей Малакеев. Бывшая участница телестройки призналась, что во время беременности ей пришлось лечь на сохранение, а предприниматель занимался решением финансовых вопросов.

«Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и все, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus», — утверждает телеведущая.

Бизнесвумен считает такую ситуацию абсолютно нормальной, поскольку на тот момент она выпала из жизни, занимаясь вынашиванием и рождением сына. Блогер не понимает, зачем рожать от человека, который не способен обеспечить лучшее будущее. При этом Водонаева, по ее словам, начала самостоятельно зарабатывать через четыре месяца после появления ребенка на свет, передает «СтарХит».

Бывшая участница «Дома-2» владеет собственным бизнесом — у знаменитости есть салон красоты. Однако блогер признавалась, что хотела бы попробовать себя и в другой сфере, например, в ритуальных услугах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Водонаева утверждает, что ее роды стоили как Lexus
водонаева роды знаменитости
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