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Британские власти пытаются приписать России подготовку к «вторжению» на Украину

  /   Обновлено: 23 января 2022 10:31
Политика
Британские власти пытаются приписать России подготовку к «вторжению» на Украину
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Лондон, 23 января. «Пророссийский лидер» может стать главой Украины. Такие бездоказательные заявления вновь звучат со стороны британских властей.

В МИД Британии пытаются приписать России «вторжение» на Украину. Такое сообщение ведомство распространило после заявлений о возможных военных и информационных провокациях Запада накануне Олимпиады в Китае.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве», — говорится в документе британского министерства.

«Вторжение» на Украину является главной темой многих заявлений западных политиков. Голословные сообщения появляются и на страницах прессы. В Кремле неоднократно отвечали на такую информацию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не занимается этим и не собирается ни на кого нападать.

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