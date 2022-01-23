Лондон, 23 января. «Пророссийский лидер» может стать главой Украины. Такие бездоказательные заявления вновь звучат со стороны британских властей.

В МИД Британии пытаются приписать России «вторжение» на Украину. Такое сообщение ведомство распространило после заявлений о возможных военных и информационных провокациях Запада накануне Олимпиады в Китае.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве», — говорится в документе британского министерства.

«Вторжение» на Украину является главной темой многих заявлений западных политиков. Голословные сообщения появляются и на страницах прессы. В Кремле неоднократно отвечали на такую информацию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не занимается этим и не собирается ни на кого нападать.