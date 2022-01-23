Сукачев заявил, что Ефремов всю жизнь будет чувствовать вину за гибель человека

Москва, 23 января. Рок-музыкант и актер Гарик Сукачев назвал катастрофой смерть 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

По словам Сукачева, все его окружение думает о Ефремове и его семье. Никто не отрицает вины актера, он обязан нести наказание за свои действия. Певец назвал Ефремова глубоко рефлексирующим человеком, которому тяжело даются все переживания.

«Дальше этот крест ему нести всю свою жизнь. Мы никогда уже не встретим того Мишаню, которого мы знали. После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек изменившийся», — поделился музыкант в YouTube-шоу «Еще не Познер».

Смертельное ДТП произошло летом 2020 года в Москве. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон. Сам артист не пострадал, а водитель грузовика получил тяжелые травмы, он скончался на следующий день в больнице.

В настоящий момент Ефремов отбывает наказание в исправительном учреждении. Ранее сообщалось, что артист задолжал крупную сумму налоговой.