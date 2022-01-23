Диверсионная группа ВСУ похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР

Луганск, 23 января. Подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе диверсионной вылазки был похищен боец Народной милиции ЛНР. Об этом заявил официальный представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, боец Народной милиции в одиночку выдвинулся навстречу диверсантам ВСУ и тем самым предотвратил их продвижение вглубь ЛНР.

«В районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР. В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе», — рассказал Филипоненко о подробностях похищения.

Более трех месяцев назад военнослужащими ВСУ был похищен и до сих пор удерживается в плену наблюдатель представительства Луганской Народной Республики в СЦКК Андрей Косяк. Ранее стало известно о многочисленных потерях северной группировки ВСУ в течение минувшей недели, которые произошли из-за подрывов на собственных минах, суицидов и дезертирства.