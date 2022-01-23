Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 11:17
11:12
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer для защиты от омикрон-штамма коронавируса
11:11
Происшествия
Число ДТП на неочищенных дорогах в Петербурге за сутки достигло 430
11:10
Происшествия
Два автобуса столкнулись на проспекте Энергетиков в Петербурге
11:06
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией заявления Британии о «вторжении» на Украину
11:04
Политика
Татьяна Монтян указала на планы Британии «прибрать к рукам» как можно больше государств
10:57
Шоу-бизнес
Модель Белла Хадид призналась в проблемах с алкоголем
10:56
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной считает актрису виновницей затяжного конфликта в их семье
10:53
Происшествия
Лошадь переломала кости ребенку в Шуваловском парке Петербурга
10:51
Общество
Профессор Дункан назвала насморк и кашель симптомами омикрон-штамма COVID-19 у детей
10:46
Армия
Испания предложила перебросить истребители в Болгарию для «сдерживания России»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Диверсионная группа ВСУ похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР

  /   Обновлено: 23 января 2022 10:34
Армия
Диверсионная группа ВСУ похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 23 января. Подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе диверсионной вылазки был похищен боец Народной милиции ЛНР. Об этом заявил официальный представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, боец Народной милиции в одиночку выдвинулся навстречу диверсантам ВСУ и тем самым предотвратил их продвижение вглубь ЛНР.

«В районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР. В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе», — рассказал Филипоненко о подробностях похищения.

Более трех месяцев назад военнослужащими ВСУ был похищен и до сих пор удерживается в плену наблюдатель представительства Луганской Народной Республики в СЦКК Андрей Косяк. Ранее стало известно о многочисленных потерях северной группировки ВСУ в течение минувшей недели, которые произошли из-за подрывов на собственных минах, суицидов и дезертирства.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Диверсионная группа ВСУ похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР
ЛНР всу похищение
Комментировать