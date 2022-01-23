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Данила Козловский признался, что не собирался становиться режиссером сериала «Карамора»

Общество
Данила Козловский признался, что не собирался становиться режиссером сериала «Карамора»
Кадр из фильма «Академия вампиров»

Москва, 23 января. Звезда отечественного кино Данила Козловский рассказал, как стал режиссером сериала «Карамора». Он признался, что изначальное его пригласили в проект исключительно как артиста.

Козловский ответил на вопрос, почему он решил снять сериал о вампирах. По словам актера, для него «Карамора» — это история не про кровососов, а про нечто другое. Кроме того, режиссер подчеркнул, что идея проекта ему не принадлежит.

«Сценарий написал Саша Фомин, это его мир. И снимать должен был совершенно другой режиссер — Илья Найшуллер», — пояснил артист в интервью kp.ru.

Согласно уточнению Козловского, Найшуллер снял чуть меньше половины пилотной серии, но был вынужден покинуть проект в связи с некими обстоятельствами. Однако первый эпизод было необходимо доснять, чтобы определить, что делать с сериалом дальше. В итоге актер вызвался на место режиссера, поскольку никто не хотел оставлять производство неоконченным.

Данила Козловский появился на премьере «Караморы» с актрисой Оксаной Акиньшиной. Знаменитости держались за руки, когда их не снимали многочисленные фотографы.

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сериал козловский карамора
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