Данила Козловский признался, что не собирался становиться режиссером сериала «Карамора»

Москва, 23 января. Звезда отечественного кино Данила Козловский рассказал, как стал режиссером сериала «Карамора». Он признался, что изначальное его пригласили в проект исключительно как артиста.

Козловский ответил на вопрос, почему он решил снять сериал о вампирах. По словам актера, для него «Карамора» — это история не про кровососов, а про нечто другое. Кроме того, режиссер подчеркнул, что идея проекта ему не принадлежит.

«Сценарий написал Саша Фомин, это его мир. И снимать должен был совершенно другой режиссер — Илья Найшуллер», — пояснил артист в интервью kp.ru.

Согласно уточнению Козловского, Найшуллер снял чуть меньше половины пилотной серии, но был вынужден покинуть проект в связи с некими обстоятельствами. Однако первый эпизод было необходимо доснять, чтобы определить, что делать с сериалом дальше. В итоге актер вызвался на место режиссера, поскольку никто не хотел оставлять производство неоконченным.

Данила Козловский появился на премьере «Караморы» с актрисой Оксаной Акиньшиной. Знаменитости держались за руки, когда их не снимали многочисленные фотографы.