Исследователи обнаружили необычный коралловый риф у берегов Таити

Команда международных дайверов обнаружила новый коралловый риф, на котором нет следов деятельности человека у берегов острова Таити.

Как заявили ученые, на кораллах нет признаков обесцвечивания — реакции на стресс во время аномальной жары.

«Я думаю, очень важно говорить о том, что коралловые рифы становятся более устойчивыми к изменениям климата, включая загрязнение, отлов рыбы и прочие», — заявил глава отдела морской политики ЮНЕСКО Джулиан Барбьер.

Исследователи подтвердили, что найденный риф — особенный. Он расположен глубже, чем остальные. Обычно скопления кораллов встречаются на мелководье. Но этот экземпляр расположился на глубине от 35 до 70 метров.

«Было волшебно наблюдать за гигантскими розовыми кораллами, которые простираются так далеко. Это было похоже на произведение искусства», — восхитился возглавлявший экспедицию фотограф Алексис Розенфельд.

Риф растянулся на расстояние в три километра. Ученые считают, что структуре порядка 25 лет, так как некоторые кораллы в форме роз успели разрастись на два метра.