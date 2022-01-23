Живущим в замке Галкину и Пугачевой приходится экономить на коммунальных услугах

Москва, 23 января. Юморист Максим Галкин контролирует платежи за коммунальные услуги. Ежемесячно получается «очень приличная» сумма, заявил он.

Галкин стал гостем программы «Вечерний Ургант», в эфире которой речь зашла о расходах звезды. Оказалось, что артисту приходится много тратить на содержание замка в деревне Грязь. Площадь особняка, где Галкин живет с певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми, составляет 2300 квадратных метров.

По словам мужа Примадонны, они «много платят». Галкин не стал называть сумму коммунальных платежей. При этом он заметил, что за всем следит сам, и кое в чем приходится даже экономить.

«Лампочки каждая по 10 ватт. Их много. Если 72, то 720 ватт. А если бы были 100-ваттные, как раньше — семь лампочек, и привет!» — пояснил артист.

По оценкам экспертов расходы на коммуналку и содержание дома у Галкина составляют около 300 тысяч рублей, пишет kp.ru. Однако юморист хорошо зарабатывает на телевидении и может позволить себе такие траты.

Ранее Галкин показал видео с гуляющей по снежному парку Пугачевой. Певица заявила, что с нетерпением ждет прихода весны.