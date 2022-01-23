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Нганну победил Гана в главном бою турнира UFC 270 в Анахайме

  /   Обновлено: 23 января 2022 11:05
Спорт
Нганну победил Гана в главном бою турнира UFC 270 в Анахайме
Global Look Press  /  Imagespace

Анахайм, 23 января. Франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну одержал победу в главном поединке турнира UFC 270, который прошел на стадионе «Хонда-центр».

Фрэнсис Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории в главном поединке турнира в Анахайме. В пятираундовом бою он судейским решением победил француза Сириля Гана. Нганну выиграл свой 17-й поединок в MMA. Всего на его счету 20 боев.

Ган потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. В соглавном бою турнира UFC 270 мексиканец Брэндон Морено проиграл Дейвисон Фигейреду из Бразилии и лишился титула чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.

Ранее первый российский чемпион UFC Олег Тактаров был избит на карибском побережье Мексики. По факту инцидента местные правоохранители завели дело.

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спорт mma нганну Ган ufc 270
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