Детские пособия в России подверглись корректировкам в 2022 году

Москва, 23 января. Каждый год выплаты семьям на детей меняются. «Российская газета» привела список пособий, обновившихся в стране в 2022 году.

Социальные денежные выплаты от государства меняются в размере в силу действия нескольких факторов. На это влияет пересмотр прожиточного минимума, а также увеличение минимального размера оплаты труда. Сюда же входят индексация и обновление правил предоставления пособий.

Начиная с нынешнего года, в стране повышается объем минимального и максимального пособия по родам и беременности. «Декретные» деньги в базовой версии предоставят в размере 13 890 рублей. Соответствующая поддержка предназначается для женщин, которые не работали до родов (помощь на уровне МРОТ).

Самое большее, что можно получить в рамках выплаты трудившимся до родов представительницам женского пола, это 360 164 рубля. При родах без осложнений минимальное пособие для работавших до ухода в декрет составляет 63 932,40 рубля. Верхняя планка по декретным выплатам увеличилась благодаря ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное соцстрахование при временной нетрудоспособности и по причине материнства.

Также важно помнить о ежемесячном пособии малообеспеченным беременным женщинам. Объем пособия составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособных россиян в конкретном регионе. Еще есть единовременная выплата по беременности и родам, она оформляется с нового года в ПФР. Деньги перечисляют женщинам, не работавшим до беременности (708,23 рубля в месяц).

Единовременное пособие при рождении ребенка в прошлом году равнялось 18 886 рублям. После 1 февраля этого года оно будет индексироваться на 8,4%. Соответственно, выплата будет больше 20 тыс. рублей. Также в 2022 году в РФ были скорректированы правила предоставления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет.

Ежемесячные выплаты на детей, возраст которых находится в пределах 3-7 лет, зависят от размера доходов семьи. Пособия для детей от 8 до 17 лет доступны единственному родителю, если другой родитель погиб, пропал без вести, либо не указан в свидетельстве о рождении.

Помимо этого, материнский капитал будет проиндексирован в России с 1 февраля. После этого соцпомощь увеличится с 483,8 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей (на первого ребенка). При рождении второго ребенка, маткапитал составит 693,1 тыс. рублей (против 639,4 тыс. рублей). Получить повышенные пособия смогут в наступившем году и многие пенсионеры, а также безработные граждане. О перечне обновлений пишет издание INFOX.