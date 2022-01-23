Эколог Пукалов заявил о необходимости стимулирования сетей газовых заправок

Москва, 23 января. Государство должно стимулировать развитие газовых заправочных сетей и предоставлять льготы водителям, использующим этот вид топлива, рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов в беседе с ТАСС.

Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэнерго проработать вопрос корректировки объема потребления газа в качестве автомобильного топлива в городах. Поручение дано в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

По мнению Пукалова, государство должно взять на себя финансирование при создании сети заправочных станций или предоставить льготы для тех, кто организовывает такую инфраструктуру. Власти также могут предоставлять преференции водителям при установке оборудования на автомобили, считает эксперт.

«Например, если у нас электромобили могут бесплатно парковаться в Москве, несмотря на платные парковки, то для газовых автомобилей снижение как минимум на 50% стоимости было бы правильным», — уточнил эколог.

Он добавил, что при использовании газа выбросы углекислого газа меньше. По его мнению, увеличение доли машин, использующих газ, стало бы «шагом вперед».

Российские автодилеры в январе 2022 года продолжили повышать цены на машины. Как уточняет «ФедералПресс», с начала года средняя стоимость авто увеличилась на 3%.

Тем временем концерн Renault объявил о планах отказаться от машин с ДВС к 2030 году. В ближайшие годы компания собирается значительно расширить линейку экологически чистых машин. Первой моделью станет кроссовер Megane E-Tech.