Минобороны РФ показало на полигоне Алабино новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста»

Москва, 23 января. Два новых типа российских автономных боевых машин, робот-разведчик и робот-логист, прошли испытания на полигоне Алабино.

Оба боевых робота созданы на гусеничной платформе и имеют функцию самообучения. Видео учебных тренировок представлено телеканалом «Звезда».

«Робот-разведчик идет впереди БТР. Его функция — видеообзор местности. Машина… способна выполнять функции "камикадзе", то есть принимать на себя разрывы мин и уничтожать цели путем самоподрыва», — сказано в опубликованном репортаже.

Робот-логист может осуществлять подвоз боеприпасов наступающим подразделениям, отметили представители Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа в ходе учений под Нижним Новгородом успешно отработали перехват беспилотников условного противника.