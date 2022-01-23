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Минобороны РФ показало на полигоне Алабино новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста»

Армия
Минобороны РФ показало на полигоне Алабино новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 января. Два новых типа российских автономных боевых машин, робот-разведчик и робот-логист, прошли испытания на полигоне Алабино.

Оба боевых робота созданы на гусеничной платформе и имеют функцию самообучения. Видео учебных тренировок представлено телеканалом «Звезда».

«Робот-разведчик идет впереди БТР. Его функция — видеообзор местности. Машина… способна выполнять функции "камикадзе", то есть принимать на себя разрывы мин и уничтожать цели путем самоподрыва», — сказано в опубликованном репортаже.

Робот-логист может осуществлять подвоз боеприпасов наступающим подразделениям, отметили представители Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа в ходе учений под Нижним Новгородом успешно отработали перехват беспилотников условного противника.

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минобороны рф учения роботы алабино
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