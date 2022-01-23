Ученые из Зальцбурга заявили, что во сне мозг лучше реагирует на незнакомые голоса

Зальцбург, 23 января. Мозг человека во время сна реагирует на чужие голоса лучше, чем на хорошо знакомые, заявили ученые из Зальцбургского университета.

Ученые провели ряд масштабных исследований, во время которых изучили активность мозга семнадцати взрослых. Во время сна им включили записи с голосами родственников и незнакомых людей.

Оказалось, что если мозг воспринимал голос не сильно угрожающим ему, то человек продолжал спать. При этом звуки речи знакомых вызывали меньше активности в мозге, пишет Journal of Neuroscience.

Признаки, которые свидетельствуют о развивающейся в головном мозге опухоли, ранее перечислил доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Али Бекяшев. Главными симптомами являются головная боль, головокружение, снижение зрения и нарушение речи. Также у пациентов наблюдаются тошнота и слабость в конечностях.