Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 11:16
11:12
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer для защиты от омикрон-штамма коронавируса
11:11
Происшествия
Число ДТП на неочищенных дорогах в Петербурге за сутки достигло 430
11:10
Происшествия
Два автобуса столкнулись на проспекте Энергетиков в Петербурге
11:06
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией заявления Британии о «вторжении» на Украину
11:04
Политика
Татьяна Монтян указала на планы Британии «прибрать к рукам» как можно больше государств
10:57
Шоу-бизнес
Модель Белла Хадид призналась в проблемах с алкоголем
10:56
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной считает актрису виновницей затяжного конфликта в их семье
10:53
Происшествия
Лошадь переломала кости ребенку в Шуваловском парке Петербурга
10:51
Общество
Профессор Дункан назвала насморк и кашель симптомами омикрон-штамма COVID-19 у детей
10:46
Армия
Испания предложила перебросить истребители в Болгарию для «сдерживания России»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые из Зальцбурга заявили, что во сне мозг лучше реагирует на незнакомые голоса

Наука
Ученые из Зальцбурга заявили, что во сне мозг лучше реагирует на незнакомые голоса
pixabay.com  /  PD

Зальцбург, 23 января. Мозг человека во время сна реагирует на чужие голоса лучше, чем на хорошо знакомые, заявили ученые из Зальцбургского университета.

Ученые провели ряд масштабных исследований, во время которых изучили активность мозга семнадцати взрослых. Во время сна им включили записи с голосами родственников и незнакомых людей.

Оказалось, что если мозг воспринимал голос не сильно угрожающим ему, то человек продолжал спать. При этом звуки речи знакомых вызывали меньше активности в мозге, пишет Journal of Neuroscience.

Признаки, которые свидетельствуют о развивающейся в головном мозге опухоли, ранее перечислил доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Али Бекяшев. Главными симптомами являются головная боль, головокружение, снижение зрения и нарушение речи. Также у пациентов наблюдаются тошнота и слабость в конечностях.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые из Зальцбурга заявили, что во сне мозг лучше реагирует на незнакомые голоса
мозг исследование голоса
Комментировать