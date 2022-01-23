Татьяна Васильева призналась, что в детстве ее домогался взрослый друг семьи

Москва, 23 января. Актриса Татьяна Васильева поделилась воспоминаниями о домогательствах, которые она пережила в детстве. По словам звезды отечественного кино, к ней приставал взрослый друг семьи.

Артистка отметила, что говорит о случившемся первый раз в жизни. По рассказу Васильевой, этот мужчина преследовал ее, что вызывало в ней негативные чувства.

«Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, играть, лазить везде, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый», — призналась актриса в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Знаменитость отказалась уточнять, что именно делал этот мужчина. Домогательства стали большой частью ее жизни, поскольку длились в течение детства, отрочества и юности, утверждает Васильева. По словам звезды отечественного кино, все это прекратилось только после ее отъезда в Москву на учебу.

Родители актрисы так и не узнали о пережитых ею домогательствах. Знаменитость не нашла в себе сил рассказать им о случившемся даже когда повзрослела.

«Они бы просто не пережили! Этого не могло быть! Никак! Никогда! Он еще дядьку привозил, еще одного!» — объяснила свое молчание артистка.

Напомним, актрисой, привлекшей внимание к теме домогательств, стала Елена Проклова, рассказавшая, что к ней приставал именитый артист, когда она была еще подростком. Впоследствии артистка подтвердила, что у нее был роман с актером и режиссером Олегом Табаковым.