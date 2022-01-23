Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 11:16
11:12
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer для защиты от омикрон-штамма коронавируса
11:11
Происшествия
Число ДТП на неочищенных дорогах в Петербурге за сутки достигло 430
11:10
Происшествия
Два автобуса столкнулись на проспекте Энергетиков в Петербурге
11:06
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией заявления Британии о «вторжении» на Украину
11:04
Политика
Татьяна Монтян указала на планы Британии «прибрать к рукам» как можно больше государств
10:57
Шоу-бизнес
Модель Белла Хадид призналась в проблемах с алкоголем
10:56
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной считает актрису виновницей затяжного конфликта в их семье
10:53
Происшествия
Лошадь переломала кости ребенку в Шуваловском парке Петербурга
10:51
Общество
Профессор Дункан назвала насморк и кашель симптомами омикрон-штамма COVID-19 у детей
10:46
Армия
Испания предложила перебросить истребители в Болгарию для «сдерживания России»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Испании Альбарес: сценарий вступления Украины в НАТО не рассматривается

Политика
Глава МИД Испании Альбарес: сценарий вступления Украины в НАТО не рассматривается
Федеральное агентство новостей

Мадрид, 23 января. Вопрос вступления украинского государства в состав НАТО пока что не рассматривается, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью El Mundo.

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в состав военного блока.

«Следовало бы спросить [об этом] Швецию и Финляндию», — сказал Альбарес.

Что касается Украины, то руководитель МИД Испании отметил, что такой «сценарий не рассматривается».

Одновременно с этим министр выступил за урегулирование ситуации на Украине дипломатическими методами, но подчеркнул, что Запад готов к любому развитию событий.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил НАТО в попытке повлиять на политику Финляндии и Швеции. Так он отреагировал на слова генсека Альянса о готовности принять страны в состав военного блока.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Испании Альбарес: сценарий вступления Украины в НАТО не рассматривается
украина нато испания
Комментировать