Глава МИД Испании Альбарес: сценарий вступления Украины в НАТО не рассматривается

Мадрид, 23 января. Вопрос вступления украинского государства в состав НАТО пока что не рассматривается, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью El Mundo.

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в состав военного блока.

«Следовало бы спросить [об этом] Швецию и Финляндию», — сказал Альбарес.

Что касается Украины, то руководитель МИД Испании отметил, что такой «сценарий не рассматривается».

Одновременно с этим министр выступил за урегулирование ситуации на Украине дипломатическими методами, но подчеркнул, что Запад готов к любому развитию событий.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил НАТО в попытке повлиять на политику Финляндии и Швеции. Так он отреагировал на слова генсека Альянса о готовности принять страны в состав военного блока.