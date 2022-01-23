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Артем Умрихин резко высказался об экс-солистке дуэта Artik и Asti Анне Дзюбе

Шоу-бизнес
Артем Умрихин резко высказался об экс-солистке дуэта Artik и Asti Анне Дзюбе
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 23 января. Музыкант и продюсер Артем Умрихин, более известный под псевдонимом Artik, прокомментировал работу со своей бывшей коллегой Анной Дзюбой. По его словам, певица обязана ему своим нынешним успехом.

Дзюба ранее приняла участие в пресс-конференции, на которой рассказала о творческих планах. Экс-солистка Artik и Asti планирует подписать контракт с новым лейблом и уже готовит репертуар.

Умрихина задели слова исполнительницы, он высказался о работе с Дзюбой в соцсетях. Артист заявил, что всю работу делал он, а коллега прибегала на студию, записывала все за 15 минут и «убегала по своим делам».

«Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что. Как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае расцениваю успех Ани как свой успех: значит, я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет», — написал Artik.

Популярность к Artik и Asti пришла с песней «Моя последняя надежда». В 2014 году дуэт был номинирован на музыкальную премию телеканала Russian MusicBox в категории «Прорыв года».

В декабре Умрихин представил первый сингл после ухода Дзюбы из дуэта. Женский вокал в песне записала супруга директора лейбла Black Star Павла Курьянова (Пашу) Ханна.

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Все новости / Шоу-бизнес / Артем Умрихин резко высказался об экс-солистке дуэта Artik и Asti Анне Дзюбе
музыка дзюба artik и asti
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