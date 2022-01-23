Украинский политолог Бортник: «Россия пытается вернуть мир в 1945-й»

Ведущие украинские политологи оценивают нынешнее состояние отношений России и Запада как «большой торг». Они указали: несмотря на отсутствие зримых результатов на переговорах по безопасности, Москве уже удалось поменять саму парадигму отношений, выйдя из положения вечно атакуемой и оправдывающейся державы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Страны НАТО должны вывести свои контингенты и военную технику из Болгарии и Румынии, а также из всех государств Восточной Европы, принятых в Альянс после 1997 года, считают в МИД России. В ответ постпред США при Альянсе Джулианн Смит недавно заявила, что НАТО не рассматривают возможность «откатиться к границам 1997 года». Но заявление Смит только лишний раз подтвердило, что западные чиновники почему-то не могут осознать сути предложений РФ.

Как известно, Россия и не требует выхода стран Восточной Европы и Прибалтики из НАТО. В проекте соглашения РФ и НАТО о гарантиях безопасности, который был передан Вашингтону 15 декабря, Альянсу было предложено «не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года». Тогда Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций, координации и совместных действий».

Как заявил глава Украинского института политики Руслан Бортник, несмотря на отсутствие явных достижений после переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, Россия все равно смогла изменить смысл диалога с Западом.

«В диалоге с коллективным Западом Россия смогла сделать парадигмальный переход, то есть она создала свою собственную внешнеполитическую реальность. Раньше диалог происходил в рамках международных организаций, систем и договоров, которые изначально давали преимущество Западу, а сейчас отодвинуты в сторону. РФ заявила «Наш национальный интерес — это наша безопасность» и нажала «тревожную кнопку». Тем самым Москва переключила переговорную реальность в военно-дипломатическую сферу, — отметил глава УИП. — Это очень здорово усиливает возможности России, потому что в военной сфере она имеет фактический паритет с Западом — в отличие от дипломатической, экономической и технологической сфер. С моей точки зрения, это единственно правильный подход».

Global Look Press / NATO

Также политолог считает, что Россия попыталась нажать кнопку reset и вернуть международные договоренности в 1945 год.

«Тогда сама система ООН и последующая международная инфраструктура создавались как элемент урегулирования кризиса безопасности, который возник на планете до и во время Второй Мировой войны. В 1945-м система международной безопасности создавалась на основе паритета между основными центрами силы на планете. После 1991-го этот баланс мировых сил был разрушен, и с этого времени Запад во главе с США, по сути, оставался главной безальтернативной силой в мире. Сейчас Россия пытается вернуть диалог о безопасности именно туда, к истокам, чтобы либо выстроить новую архитектуру безопасности, либо реанимировать тот баланс, который существовал в мире с 1945 года».

Некоторые на Украине считают, что Москва пытается вернуть ситуацию в 1939-й, предвоенный год, отметил Бортник, но он с этим мнением абсолютно не согласен.

«Вообще, мир сегодня настолько «украинизирован», что именно наша страна выступает в роли этакой «первой костяшки домино»: если она упадет, то начнет рушиться все остальное. Если, условно говоря, Запад примет российский ультиматум в отношении Украины, то соседние страны тоже неизбежно начнут сыпаться. Они поймут, что НАТО — это не защита, что на самом деле Запад ничего им не гарантирует, а США и вовсе отползают в сторону. Такое прозрение малых стран Европы может стать началом глобальной деконструкции геополитической модели, которая была выстроена Западом за последние 30 лет и очень его устраивает», — отметил аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Бортник напомнил, пока по итогам первого раунда переговоров между Россией и Западом нет ни особого прогресса, ни какого-либо регресса в отношениях.

«Сейчас идет «большой торг», по ходу которого партнеры выдвигают свои условия, а также определяют глубину компромисса, на который они в принципе способны пойти. Судя по последнему выступлению Байдена на пресс-конференции, это могут быть вопросы контроля над вооружениями в Европе, а также обеспечение двусторонней военной коммуникации и некие неформальные гарантии нечленства Украины в НАТО. То есть это такая общая демилитаризация, разрядка в отношениях Россия — Запад», — указал политолог.

Впрочем, Россию неформальные гарантии Запада, скорее всего, не устроят ни при каком раскладе, отметил глава УИП.

«Мы все прекрасно помним, что в конце 1980-х годов лидеры Запада также устно обещали Москве, что после объединения Германии НАТО ни на шаг не расширится на восток, в Альянс клялись не включать даже территорию бывшей ГДР. Все это оказалось огромным геополитическим обманом, ведь с тех прошло уже три волны расширения Альянса, в который приняли практически всю Восточную Европу. Теперь этот обман стал обоснованием публичной позиции России. Она настаивает, что гарантии непринятия Украины в НАТО должны быть формальными, прописанными черным по белому в договорах, — говорит Руслан Бортник. — Есть и другая причина, по которой гарантии Запада должны быть документально оформленными. Ведь власть в США меняется каждые четыре года, и у президента Джо Байдена вряд ли будет вторая каденция. Если Байден что-то устно пообещает России, то гарантии выполнения этих обещаний уйдут в небытие вместе с Байденом».

Однако пока никаких гарантий Москве Запад, судя по всему, давать не собирается.

«Поэтому перед Россией стоит выбор — либо продолжать текущую дипломатическую пикировку на том уровне, на котором диалог происходит сейчас, либо снова повышать ставки и общий градус противостояния. Гадать о том, как может развиваться ситуация в ближайшее время, можно бесконечно долго. Но есть уверенность лишь в том, что «вторжение РФ на Украину» или новая горячая фаза в Донбассе — это самый крайний сценарий, крайне маловероятный. Он возможен лишь в случае, если Россия сделает все те шаги, против которых выступает Запад — разместит свои гиперзвуковые ракеты в Латинской Америке, пойдет на военно-политический союз с Китаем, передаст новейшие ядерные технологии Ирану и т. д. Только в случае, когда все красные линии будут перейдены Россией, возможен новый горячий конфликт в Донбассе», — заключил Бортник.

Напомним, накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о наличии многотысячного военного контингента ВСУ у линии разграничения, а также о постоянной переброске Киевом к границам ДНР военной техники. По словам Пушилина, в ДНР наблюдают у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч украинских военных, а боевая техника прибывает без перерыва. Также он сообщил, что в ДНР поступает информация о присутствии у линии соприкосновения тысяч бойцов иностранных частных военных компаний (ЧВК).