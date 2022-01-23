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Стоимость ипотеки в России достигла семилетнего максимума по итогам декабря

Экономика
Стоимость ипотеки в России достигла семилетнего максимума по итогам декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 января. Полная стоимость ипотечного займа в декабре 2021 года выросла до 13,2%, поднявшись на 4,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Специалисты заметили, что повышение уровня ссуды связано с решением ЦБ увеличить ключевую ставку. Подобный уровень стоимости ипотеки отмечался только в 2014–2015 году. Многие кредитные организации начали повышать ставки по основным программам кредитования до двузначных значений.

Аналитики «Эквифакса» подчеркнули, что жители РФ стали реже брать займы на покупку жилья: за один месяц размер ипотечного кредита упал на 13,5%. Одновременно с ним упал и средний срок ипотеки — до 17 лет и 5 месяцев.

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ранее заявил, что рост ставок по ипотеке в РФ связан не только с повышением ключевой ставки, но и с подорожанием строительных материалов. Так, цены на металл в прошлом году увеличились в 2,5 раза.

Министерство финансов РФ пообещало рассмотреть инициативу по снижению стоимости ипотеки для граждан. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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