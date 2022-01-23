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Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака в Астрахани

Общество
Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака в Астрахани
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Астрахань, 23 января. Мужчина провалился под лед на реке Кутум. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных 3-й спасательной части.

Со слов спасателей, подъехать близко к месту происшествия было практически невозможно. Тогда им пришлось пробежать до берега около 100 метров. Рыбака вытягивали из полыньи с помощью веревки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Выяснилось, что мужчина проживает недалеко от берега. Гражданин решил порыбачить на льду, но не убедился в его прочности. Спасатели оказали пострадавшему необходимую помощь и передали бригаде скорой помощи.

Аналогичный случай произошел ранее в Череповецком районе. Два рыбака провалились под лед, на помощь им пришел 16-летний сын одного из потерпевших.

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