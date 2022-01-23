Бананоподобное растение Энсета может спасти человечество от голода в случае катастрофы

Аддис-Абеба, 23 января. Британские и эфиопские ученые исследовали бананоподобное растение Энсета и пришли к выводу, что оно может спасти человечество от голода, если случится глобальная катастрофа.

Климатические изменения не страшны Энсете, которую называют «ложным бананом», она способна прокормить более 100 млн человек, выяснили ученые. Растение распространено в Эфиопии, местные жители делают из стеблей и корней кашу и хлеб, основные плоды несъедобные, сообщает ВВС.

«У этого растения действительно есть некоторые необычные свойства, которые делают его абсолютно уникальным как культуру. Вы можете посадить его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай. К тому же растение многолетнее, вот почему его называют деревом против голода», — отметил доктор наук Джеймс Боррелл из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании.

Климатические условия в Кувейте в ближайшей перспективе могут стать невыносимыми как для людей, так и для местной фауны. В 2016 году термометры показывали 54 градусов по Цельсию, что является самым высоким показателем на Земле за последние 76 лет.