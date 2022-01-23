Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 09:47
09:46
Экономика
Детские пособия в России подверглись корректировкам в 2022 году
09:46
Экономика
Эколог Пукалов заявил о необходимости стимулирования сетей газовых заправок
09:45
Армия
Минобороны РФ показало на полигоне Алабино новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста»
09:44
Происшествия
Подозреваемого во взяточничестве экс-замначальника таможенного поста арестовали в Приморье
09:43
Общество
Иммунитет свиней поможет создать лекарство против COVID-19
09:42
Наука
Ученые из Зальцбурга заявили, что во сне мозг лучше реагирует на незнакомые голоса
09:41
Общество
Суд обязал «Победу» оплатить жителю Прикамья несостоявшийся перелет в Калининград
09:40
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева призналась, что в детстве ее домогался взрослый друг семьи
09:40
Политика
Глава МИД Испании Альбарес: сценарий вступления Украины в НАТО не рассматривается
09:40
Происшествия
В Москве правоохранители задержали рабочего по подозрению в убийстве коллеги
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бананоподобное растение Энсета может спасти человечество от голода в случае катастрофы

Общество
Бананоподобное растение Энсета может спасти человечество от голода в случае катастрофы
pixabay.com  /  PD

Аддис-Абеба, 23 января. Британские и эфиопские ученые исследовали бананоподобное растение Энсета и пришли к выводу, что оно может спасти человечество от голода, если случится глобальная катастрофа.

Климатические изменения не страшны Энсете, которую называют «ложным бананом», она способна прокормить более 100 млн человек, выяснили ученые. Растение распространено в Эфиопии, местные жители делают из стеблей и корней кашу и хлеб, основные плоды несъедобные, сообщает ВВС.

«У этого растения действительно есть некоторые необычные свойства, которые делают его абсолютно уникальным как культуру. Вы можете посадить его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай. К тому же растение многолетнее, вот почему его называют деревом против голода», — отметил доктор наук Джеймс Боррелл из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании.

Климатические условия в Кувейте в ближайшей перспективе могут стать невыносимыми как для людей, так и для местной фауны. В 2016 году термометры показывали 54 градусов по Цельсию, что является самым высоким показателем на Земле за последние 76 лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Бананоподобное растение Энсета может спасти человечество от голода в случае катастрофы
катастрофа потепление растение
Комментировать