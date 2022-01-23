Создатели бондианы рассматривали Идриса Эльбу на роль агента 007

Лос-Анджелес, 23 января. Продюсеры и другие создатели серии фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде рассматривали актера Идриса Эльбу как кандидата на главную роль в следующих частях франшизы. Об этом рассказала продюсер бондианы Барбара Брокколи.

По ее словам, создатели фильмов о Бонде хорошо знают Эльбу и дружат с ним. Брокколи отметила в беседе с изданием Deadline, что кандидат на роль агента 007 является великолепным актером.

«Знаете, мы обсуждали его, но всегда сложно что-то планировать, когда у вас уже есть кто-то на этом месте», — добавила продюсер.

Как пояснила Брокколи, создатели бондианы не стали окончательно решать вопрос с новым агентом 007, пока его еще мог играть Дэниэл Крэйг. Продюсер уточнила, что никто не торопится с выбором нового актера на роль Джеймса Бонда, поскольку еще не прошло достаточно времени с момента выхода ленты «Не время умирать», где Крэйг сыграл знаменитого персонажа в последний раз.

Ранее историк кино Филипп Дюран выразил уверенность, что продюсеры удивят публику выбором нового актера на роль Джеймса Бонда. При этом эксперт считает, что агента 007 точно не будет воплощать на экране женщина.