Пожарные спасли 20 человек из полыхающей многоэтажки во Владивостоке

Владивосток, 23 января. Огонь охватил многоквартирный дом на улице Сельской. Спасатели вывели из опасного места 20 жильцов, в том числе десять детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Приморья.

К приезду пожарных наблюдалось сильное задымление, которое заблокировало выход с девятого этажа. Специалисты эвакуировали по лестничным маршам с помощью спасательных устройств десять взрослых и столько же несовершеннолетних. В операции были задействованы 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники.

Пламя уничтожило обстановку комнаты на площади 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели выясняют причину случившегося. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Сочи загорелся частный дом, информирует телеканал «360». При пожаре спасли семь человек.