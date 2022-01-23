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Пожарные спасли 20 человек из полыхающей многоэтажки во Владивостоке

Общество
Пожарные спасли 20 человек из полыхающей многоэтажки во Владивостоке
10.mchs.gov.ru

Владивосток, 23 января. Огонь охватил многоквартирный дом на улице Сельской. Спасатели вывели из опасного места 20 жильцов, в том числе десять детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Приморья.

К приезду пожарных наблюдалось сильное задымление, которое заблокировало выход с девятого этажа. Специалисты эвакуировали по лестничным маршам с помощью спасательных устройств десять взрослых и столько же несовершеннолетних. В операции были задействованы 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники.

Пламя уничтожило обстановку комнаты на площади 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели выясняют причину случившегося. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Сочи загорелся частный дом, информирует телеканал «360». При пожаре спасли семь человек.

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