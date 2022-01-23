Ученые Университета Британской Колумбии нашли на подсолнухах невидимые рисунки

Лондон, 23 января. Лепестки подсолнухов содержат на себе особые узоры, которые привлекают пчел, заявили ученые из Университета Британской Колумбии на основании ряда исследований.

Узоры скрыты от человеческих глаз. Их можно увидеть только в ультрафиолетовом свете. Рисунки на лепестках подсолнухов обладают рядом полезных свойств, добавили ученые, пишет Science Daily.

Исследователи также пришли к выводу, что размер и вид узоров разнятся от цветка к цветку. Кроме того, они установили, что ультрафиолетовые рисунки помогают растениям адаптироваться к резким изменениям климатических условий. Они способствуют задержанию влаги на поверхности цветка.

Группа исследователей из Копенгагенского университета смогла выяснить, что австралийское растение Eremophila galeata обладает свойствами, которые смягчают действие химиотерапии.