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Ученые Университета Британской Колумбии нашли на подсолнухах невидимые рисунки

Наука
Ученые Университета Британской Колумбии нашли на подсолнухах невидимые рисунки
pixabay.com/PD

Лондон, 23 января. Лепестки подсолнухов содержат на себе особые узоры, которые привлекают пчел, заявили ученые из Университета Британской Колумбии на основании ряда исследований.

Узоры скрыты от человеческих глаз. Их можно увидеть только в ультрафиолетовом свете. Рисунки на лепестках подсолнухов обладают рядом полезных свойств, добавили ученые, пишет Science Daily.

Исследователи также пришли к выводу, что размер и вид узоров разнятся от цветка к цветку. Кроме того, они установили, что ультрафиолетовые рисунки помогают растениям адаптироваться к резким изменениям климатических условий. Они способствуют задержанию влаги на поверхности цветка.

Группа исследователей из Копенгагенского университета смогла выяснить, что австралийское растение Eremophila galeata обладает свойствами, которые смягчают действие химиотерапии.

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пчелы рисунки подсолнухи
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