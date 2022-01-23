Клинцевич: Мировой тренд на попытки «поставить Россию на место» приобрел анекдотичный характер

Мировой тренд на попытки жестко «поставить Россию на место» уже приобрел анекдотичный характер. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Ранее экс-посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал исключить Россию из всех международных организаций и сделать ее изгоем среди цивилизованных стран.

«Я не знаю, как фамилия того, кто задал тренд по тотальной дискредитации России, но такая попытка соревнований, чтобы максимально громче и жестче на словах «поставить Россию на место», приобретает уже анекдотичный характер», — сообщил политик.

Франц Клинцевич также рассказал, почему, на его взгляд, выпады Запада в сторону России обречены на провал.

«Человек такого уровня, как экс-посол США в ОБСЕ, должен понимать, что сильное и жесткое пикетирование России, во-первых, невозможно. Во-вторых, никто на это не согласится. В-третьих, Россия сегодня по своему военно-политическому и геостратегическому положению не допустит такой риторики, тем более попытки ее реализации. Этим американским пустословам сегодня нужно понимать, что мир перестал быть однополярным. Он стал многополярным», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он поделился своим видением положения дел на международной арене.

«По крайней мере, сегодня я абсолютно однозначно рассматриваю наличие трех мировых центров, даже трех с половиной. Половина — это Европа, потому что она в фарватере американской политики. Помимо этого, есть еще Россия и Китай. Изменить эту ситуацию уже нельзя. Так что, господа, успокойтесь. Дышите ровно. Вы будете вынуждены считаться с Россией и письменно отвечать на очень серьезные вопросы, связанные с безопасностью. Иначе мы будем решать вопросы своей безопасности так, как считаем нужным. Других подходов уже не будет. К этому надо привыкнуть», — подытожил экс-сенатор.

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН прокомментировал новость о том, что нынешний глава Белого дома стал одним из худших президентов за всю историю США. По мнению собеседника, американцы разочарованы не самим Байденом, а потерей имиджа исключительной нации.