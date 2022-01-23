Блогер BadComedian не сошелся с режиссером Кэмероном во мнении об эпичности кино Marvel

Фильмы студии Marvel могут вызывать споры относительно их качества, но все необходимое для эпичности сюжета у этих картин есть. Таким мнением поделился в беседе с ФАН кинообозреватель BadComedian, также известный интернет-пользователям как Евгений Баженов.

Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что не считает эпичными супергеройские блокбастеры киностудии Marvel. По мнению мастера, под это определение попадают такие картины, как «Властелин колец» Питера Джексона и «Дюна» Дени Вильнева. По его словам, достойным такого титула он считает также фильмы режиссера Дэвида Линча.

«Мне кажется они эпичны», — поддержал блогер картины Marvel.

Евгений Баженов также раскрыл критерии, по которым, на его взгляд, супергеройские блокбастеры этой студии вполне можно считать не уступающими трилогии Питера Джексона.

«В них есть и герои, и боги, и огромный масштаб происходящего, и в том числе огромные бюджеты. Конечно, по силе это не «Властелин колец», но размах все равно большой», — пояснил собеседник ФАН.

Скриншоты игры «Marvel's Midnight Suns» /

В завершение он добавил, что вовсе не считает безукоризненными ленты о гениальном изобретателе Тони Старке и других всемирно любимых персонажах.

«Можно спорить про качество, да, но эпичности вселенной и ее реализации у Marvel не отнять», — подытожил кинообозреватель.

Ранее BadComedian поделился своими ожиданиями от сюжета российского фильма «Вызов». По его мнению, первый в истории полнометражный фильм, снятый в космосе, вряд ли будет богат экшн-сценами.