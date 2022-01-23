В Сети появился фрагмент фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 23 января. В Сеть был слит ролик, на котором представлен небольшой фрагмент из кинокомикса «Бэтмен». Сама кинолента будет представлена в марте 2022 года.

В течение последних трех десятилетий фанат роль известного супергероя из Готэма примеряли многие актеры. Последним ее исполнителем был Бен Аффлек, который передал этот образ Роберту Паттинсону. Об этом пишет CinemaBlend.

Предстоящий фильм режиссера Мэтта Ривза затронет ранние годы супергеройской карьеры Бэтмена. Постановщик подчеркнул, что фильм будет более мрачным и покажет фанатам персонажа не столь положительным, каким он был раньше.

Фанатам уже был представлен полноценный трейлер, в котором они могли ознакомиться с внешностью ключевых персонажей. Однако теперь они смогут посмотреть небольшой фрагмент фильма, который был слить в Сеть.

В нем показано, как Загадочник нападает во время похорон мэра Готэма Дона Митчелла-младшего. Комиссар Джим Гордон обсуждает с офицером пропавшего окружного прокурора Джила Колсона, который в этот же момент попадает в здание на машине, после чего выходит с привязанной бомбой и посланием для Бэтмена.

Ранее актер Роберт Паттинсон рассказал о своих переживаниях во время съемок кинокомикса «Бэтмен». Ему казалось, что он недостаточно хорош для роли супергероя.