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Telegraph: Великобритания готовит новые санкции против России

Политика
Telegraph: Великобритания готовит новые санкции против России
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / liushuquan / EvgeniT

Лондон, 23 января. Лондон начал подготовку санкций против Москвы на случай эскалации вокруг Украины. Великобритания допускает «ядерный» вариант поддержки отключения России от платежной системы SWIFT.

Лондон рассматривает вариант введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Чиновники начали работать над новыми ограничениями, которые направлены на «ослабление российской экономики». Британский премьер Борис Джонсон планирует провести переговоры с лидерами стран G7.

«Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, но готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся», — заявил источник, близкий к Джонсону.

Россия в свою очередь не раз отрицала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных» действиях. Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес рад, что министр обороны РФ Сергей Шойгу принял его предложение о переговорах, пишет Independent. Накануне Шойгу предложил британскому коллеге прилететь в Москву, чтобы обсудить актуальные проблемы безопасности.

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