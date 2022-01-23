Режиссер «Дюны» рассказал о подготовке ко второй части

Лос-Анджелес, 23 января. Франко-канадский режиссер Дени Вильнев рассказал, что в настоящий момент он занят работой над сценарием для сиквела фантастического фильма «Дюна».

Экранизация любимого романа Фрэнка Герберта была представлена зрителям в 2021 году и собрала положительные отзывы от критиков и зрителей. Она стала финансово успешной, что побудило студию Warner Bros. запустить в разработку следующий фильм. Об этом пишет CinemaBlend.

В недавнем интервью Вильнев рассказал, чем занимается в данный момент. Он отметил, что работа над сиквелом «Дюны» только началась.

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«Прямо сейчас я работаю над тем, что вы называете «мягкой подготовкой», что означает, что мы заканчиваем сценарий. Скоро мы начнем раскадровку. «Дюна: Часть-2» разрабатывается прямо сейчас дизайнером-постановщиком Патрисом Верметтом. Это та прекрасная часть, когда ты просто мечтаешь, смотришь в потолок и думаешь о фильме, мне это нравится. Я имею в виду, это как момент, когда все возможно, прежде чем мы испытаем шок реальности, который придет», — подчеркнул режиссер.

Ранее стало известно, что актер Эндрю Гарфилд переживал, что находится в плохой форме перед съемками кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Из-за этого он обратился к личному тренеру.