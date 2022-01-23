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Мураев перед заявлением Лондона опубликовал снимки в образе Джеймса Бонда

Политика
Мураев перед заявлением Лондона опубликовал снимки в образе Джеймса Бонда
Pr Scr youtube.com

Киев, 23 января. Стилизованные под фильмы о британском спецагенте Джеймсе Бонде фотоснимки появились в Instagram и Facebook бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева незадолго до провокационного объявления Лондона.

Недавно МИД Великобритании заявил, что якобы российские спецслужбы планируют посадить бывшего политика в Киеве в качестве «пророссийского лидера». Сам Мураев счел это странным, учитывая, что он с 2018 года находится под российскими санкциями. Перед этим в его соцсетях и появились снимки в образе знаменитого агента.

Черно-белое изображение, на котором изображен Мураев с пистолетом в руке, пародирует плакат с Бондом, над Мураевым надпись — SKYFALL 007. За семь часов в Instagram пост собрал больше 1 тысячи отметок «Нравится» и около 80 комментариев. Позднее бывший политик заявил, следует спросить «у мистера Бина» как он может одновременно находиться под санкциями и при этом быть «пророссийским лидером».

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фото джеймс бонд евгений мураев
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