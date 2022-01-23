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Кинолог Голубев посоветовал избавлять домашних питомцев от вредных привычек

Общество
Кинолог Голубев посоветовал избавлять домашних питомцев от вредных привычек
pixabay.com  /  neelam279

Москва, 23 января. Собаки приобретают вредные привычки из-за владельцев, поэтому, чтобы избавиться от них, предстоит поработать не только над поведением питомца, но и над своим собственным, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Одна из самых распространенных пагубных привычек у собак — манера воровать обувь и грызть ее в укромном месте. Наказывать в этом случае можно лишь если вы застукали его непосредственно за этим занятием, но и тогда категорически запрещено прибегать к рукоприкладству, заявил специалист в беседе с РИА Новости.

«Никогда не занимайтесь рукоприкладством. Отдайте команду «нельзя» или «на место» собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте ее, повторяя команду», — порекомендовал Голубев.

Также следует пресекать и привычку прыгать на хозяина при встрече. Если никак не пресекать такое поведение, то пес решит, что такая манера допустима. В этом случае нужно хвалить его и поощрять каждый раз, когда он смог дождаться хозяина, просто спокойно сидя на месте.

Недавно жители Санкт-Петербурга заподозрили пожилую женщину в насилии над собственной собакой. Пенсионерка отрубила псу конечности, изувеченного питомца обнаружили соседи. Женщина отказалась покидать квартиру и вела себя агрессивно.

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