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Экономист Землянский: задержка запуска «СП-2» выгодна для России

  /   Обновлено: 23 января 2022 08:56
Политика
Экономист Землянский: задержка запуска «СП-2» выгодна для России
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 января. Отложенный запуск российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» выгоден для РФ. Об этом заявил директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский.

Процесс сертификации «СП-2» был приостановлен в ноябре 2021 года. Связано это с тем, что «Газпром» регистрирует компанию на территории Германии. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, как эта ситуация может сыграть на руку Москве.

«Что касается самого процесса сертификации, он идет в соответствии с европейским законодательством. То есть, сетевое агентство затребовало перерегистрацию Nord Streem 2 AG из швейцарского кантона в немецкой юрисдикции», — отметил Землянский.

Экономист Землянский: задержка запуска «СП-2» выгодна для России
Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Он добавил, что перенос запуска «Северного потока — 2» выгоден только для РФ. Прибыль получает «Газпром».

«Соответственно, с учетом бюджетных платежей и дивидентов получает российский бюджет. То есть, выигрывает в этой ситуации не Европа. Выигрывает Российская Федерация», — резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что Германии чудом удалось избежать экономических санкций США из-за «Северного потока — 2». Однако Вашингтон все еще рассматривает такую возможность, считает историк Катя Хойер.

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землянский сп-2 Северный поток — 2
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