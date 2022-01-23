Экономист Землянский назвал «СП-2» вопросом политики, а не энергетики

Москва, 23 января. Процесс запуска «Северного потока — 2» стал исключительно политическим, а не энергетическим вопросом. Об этом заявил экономист Валентин Землянский.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что сейчас ведется большая геополитическая игра. В ней государства пытаются разыграть собственные карты, не интересуясь экономическими аспектами.

«Ответ лежит в плоскости тех переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном. Ответы находятся там», — отметил Землянский.

Он добавил, что повлиять на ситуацию пытается Великобритания. Она хочет вернуть прежние позиции, и для нее украинская ГТС является важным аргументом против РФ.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Здесь точно не сфера энергетики. Если бы мы с вами говорили о сфере энергетики, то тогда переговоры Бербок и Лаврова касались бы того меморандума или декларации, которая была подписана Меркель и Байденом», — подчеркнул экономист.

По его мнению, если бы «СП-2» не лежал бы в политической плоскости, то представители стран обсуждали бы цифры. Однако в результате Запад произносит речи о том, что газопровод может использоваться как оружие.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что старт работы газопровода «Северный поток — 2» могут отложить. Как отметил эксперт, сейчас нет уверенности, что проект заработает в скором времени.