Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 09:46
09:45
Армия
Минобороны РФ показало на полигоне Алабино новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста»
09:44
Происшествия
Подозреваемого во взяточничестве экс-замначальника таможенного поста арестовали в Приморье
09:43
Общество
Иммунитет свиней поможет создать лекарство против COVID-19
09:42
Наука
Ученые из Зальцбурга заявили, что во сне мозг лучше реагирует на незнакомые голоса
09:41
Общество
Суд обязал «Победу» оплатить жителю Прикамья несостоявшийся перелет в Калининград
09:40
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева призналась, что в детстве ее домогался взрослый друг семьи
09:40
Политика
Глава МИД Испании Альбарес: сценарий вступления Украины в НАТО не рассматривается
09:40
Происшествия
В Москве правоохранители задержали рабочего по подозрению в убийстве коллеги
09:39
Происшествия
Ребенок погиб на глазах у матери при наезде иномарки в Архангельске
09:38
Шоу-бизнес
Артем Умрихин резко высказался об экс-солистке дуэта Artik и Asti Анне Дзюбе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Землянский назвал «СП-2» вопросом политики, а не энергетики

Политика
Экономист Землянский назвал «СП-2» вопросом политики, а не энергетики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 января. Процесс запуска «Северного потока — 2» стал исключительно политическим, а не энергетическим вопросом. Об этом заявил экономист Валентин Землянский.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что сейчас ведется большая геополитическая игра. В ней государства пытаются разыграть собственные карты, не интересуясь экономическими аспектами.

«Ответ лежит в плоскости тех переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном. Ответы находятся там», — отметил Землянский.

Он добавил, что повлиять на ситуацию пытается Великобритания. Она хочет вернуть прежние позиции, и для нее украинская ГТС является важным аргументом против РФ.

Экономист Землянский назвал «СП-2» вопросом политики, а не энергетики
Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Здесь точно не сфера энергетики. Если бы мы с вами говорили о сфере энергетики, то тогда переговоры Бербок и Лаврова касались бы того меморандума или декларации, которая была подписана Меркель и Байденом», — подчеркнул экономист.

По его мнению, если бы «СП-2» не лежал бы в политической плоскости, то представители стран обсуждали бы цифры. Однако в результате Запад произносит речи о том, что газопровод может использоваться как оружие.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что старт работы газопровода «Северный поток — 2» могут отложить. Как отметил эксперт, сейчас нет уверенности, что проект заработает в скором времени.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экономист Землянский назвал «СП-2» вопросом политики, а не энергетики
газопровод землянский Северный поток — 2
Комментировать