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Мураев увидел в обвинении британского МИД попытку закрыть его телеканал

Политика
Мураев увидел в обвинении британского МИД попытку закрыть его телеканал
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 23 января. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев предположил, что обвинения в его адрес могут быть связаны с чьим-то намерением «закрыть еще один независимый телеканал» в стране. Речь идет о телеканале «Наш».

Бывший политик напомнил, что он находится под российскими санкциями с 2018 года, из-за чего ему крайне трудно быть «пророссийским лидером».

«Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», — сказал Мураев британской газете Telegraph.

Мураев заявил, что ему уже несколько лет запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности, а активы его отца были заморожены в России». Поэтому как-то комментировать слова британского министерства ему трудно.

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Все новости / Политика / Мураев увидел в обвинении британского МИД попытку закрыть его телеканал
россия телеканал евгений мураев
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