Джонсон поручит главе минобороны Великобритании отправиться в Россию на встречу с Шойгу

, 23 января. Премьер Великобритании Борис Джонсон должен отдать указания главе британского минобороны Бену Уоллесу посетить Москву и провести переговоры с главой министерства обороны Сергеем Шойгу, информирует телеканал Sky News.

Собеседник телеканала сообщил, что украинский вопрос является «самым большим испытанием единства и решимости Запада и альянса НАТО за последние десятилетия». Поэтому Джонсон регулярно получает сообщения о развитии ситуации.

«Ожидается, что он скажет министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение встретиться в Москве с российским министром обороны в ближайшие дни», — сообщает телеканал.

Недавно в российском ведомстве сообщили, что Шойгу предложил американскому коллеге провести встречу в Москве. Последние переговоры министров прошли в 2013 году и как раз состоялись на территории Соединенных Штатов в формате «2+2». Тогда высокопоставленный источник в британском минобороны сообщил, что Джонсон рад приглашению коллеги.