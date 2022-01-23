Депутат Госдумы Бальбек указал на туманность обещаний Зеленского «вернуть» Крым

Москва, 23 января. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отметил туманность сроков очередных обещаний президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крыма и Донбасса в состав восточноевропейской страны.

Зеленский 22 января в День соборности в память о создании в 1919 году единого государства заявил, что Крым и Донбасс «очень скоро, не через века» вернутся в состав Украины, и будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. По словам крымского политолога, главе государства нечем похвастаться, поэтому ему «остается только мед в речах лить».

«Наверное, сегодня украинский президент проснулся в хорошем настроении и подумал, что бы приятное сказать народу, причем с туманными сроками, но очень сильно ожидаемое. Вот и разразился очередной тирадой про возвращение Крыма и Донбасса. Возможно, его побуждения были искренними, вот только в эти обещания не верят ни в Донбассе, ни на Украине, про Крым и говорить нечего», — отметил Бальбек.

Ранее глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.