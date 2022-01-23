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Экономист Землянский: у ЕС и США одна методичка на всех

Политика
Экономист Землянский: у ЕС и США одна методичка на всех
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 января. Коллективный Запад продолжает политизировать проект «Северный поток — 2». Представители США и Германии делают одинаковые заявления, поскольку используют одну методичку, об этом заявил экономист Валентин Землянский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе немецкого внешнеполитического ведомства Анналене Бербок рассматривать газопровод сугубо в экономическом поле, но она имеет иную точку зрения. Директор Фонда энергетических стратегий в интервью для «Украина.ру» объяснил, как может измениться ситуация.

«Госпожа Бербок, как заведенная, продолжает вторить американскому Госдепу. Там, по-моему, даже методичка одна на всех. Что на Украине, что от госпожи Бербок мы слышим, что представители госдепартамента... Просто под копирку сложенные фразы: "Северный поток — 2" не должен быть использован как оружие и в случае эскалации, напряженности», — отметил экономист.

Экономист Землянский: у ЕС и США одна методичка на всех
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что, несмотря на позицию Бербок, ее влияние на реализацию газопровода практически нулевое. Она далеко не единственный политик, который оказывает воздействие на Германию.

Ранее министр иностранных дел ФРГ заявила, что продолжение диалога в Совете Россия — НАТО является важным сигналом после двух лет безмолвия. Глава немецкого ведомства приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась 20 января в Берлине.

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германия землянский Северный поток — 2
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