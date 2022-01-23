Экономист Землянский: у ЕС и США одна методичка на всех

Москва, 23 января. Коллективный Запад продолжает политизировать проект «Северный поток — 2». Представители США и Германии делают одинаковые заявления, поскольку используют одну методичку, об этом заявил экономист Валентин Землянский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе немецкого внешнеполитического ведомства Анналене Бербок рассматривать газопровод сугубо в экономическом поле, но она имеет иную точку зрения. Директор Фонда энергетических стратегий в интервью для «Украина.ру» объяснил, как может измениться ситуация.
«Госпожа Бербок, как заведенная, продолжает вторить американскому Госдепу. Там, по-моему, даже методичка одна на всех. Что на Украине, что от госпожи Бербок мы слышим, что представители госдепартамента... Просто под копирку сложенные фразы: "Северный поток — 2" не должен быть использован как оружие и в случае эскалации, напряженности», — отметил экономист.
Он добавил, что, несмотря на позицию Бербок, ее влияние на реализацию газопровода практически нулевое. Она далеко не единственный политик, который оказывает воздействие на Германию.
Ранее министр иностранных дел ФРГ заявила, что продолжение диалога в Совете Россия — НАТО является важным сигналом после двух лет безмолвия. Глава немецкого ведомства приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась 20 января в Берлине.