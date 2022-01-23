США обеспокоены заявлением МИД Великобритании о «пророссийском правительстве» в Киеве

Вашингтон, 23 января. Белый дом выразил обеспокоенность относительно неподтвержденного заявления британского МИД, который заявил, что Россия якобы пытается установить на Украине «пророссийское правительство».

Представитель совета по нацбезопасности Эмили Хорн заявила, что украинцы имеют суверенное право самостоятельно определять свое будущее. Об этом сообщает агентство AFP.

«Подобного рода планирование глубоко беспокоит. Народ Украины имеет суверенное право самостоятельно определять свое будущее, и мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — заявила Хорн.

Ранее российский МИД назвал дезинформацией заявление МИД Британии о планах Москвы «посадить» в столице Украины «пророссийского лидера». Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявление еще одним доказательством того, что именно стран Североатлантического альянса во главе с англосаксами занимаются эскалацией вокруг Украины.