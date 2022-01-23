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Пользователи Twitter предлагают властям Британии ввести наказание за дезинформацию

  /   Обновлено: 23 января 2022 08:17
Политика
Пользователи Twitter предлагают властям Британии ввести наказание за дезинформацию
pixabay.com/PD

Лондон, 23 января. В эпоху коронавирусной пандемии мнение людей и их подход к лечению зависит от информации, которую они получают. Британцы в Twitter предложили ввести ответственность за распространение дезинформации.

Научное «Королевское общество» считает, что не следует удалять законный, но вредный контент. По его мнению, соцсетям следует изменить алгоритмы, чтобы население не получало информацию вирусного характера. Британцы также выразили свою точку зрения.

«У меня нет всех фактов, но да, ее (дезинформацию — Прим. ред.) нужно запретить», — прокомментировала @Molly_Eyres.

Пользователь @BongjohFelix считает, что неважно, какова природа дезинформации, политическая или научная. Ложь должна подвергаться цензуре или открыто отвергаться.

«Абсолютно. Дезинформация — это способ сказать ложь, это нужно незамедлительно делать выговор», — считает @BongjohFelix.

Комментатор @bill_earles считает, что вводить цензуру и наказание не нужно. Этот шаг только усилит веру тех, кто сомневается в настоящей информации.

Ранее пользователи Twitter призвали МИД Британии не делать выпады в сторону президента РФ Владимира Путина. Таким образом они отреагировали на заявление главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

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