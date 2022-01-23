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Пользователи Facebook разгневаны предложением Зеленского не паниковать из-за России

Политика
Пользователи Facebook разгневаны предложением Зеленского не паниковать из-за России
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в ходе которого призвал сограждан не паниковать. По его мнению, они не должны вестись на новости о «российской угрозе».

Речь главы государства вызвала бурную реакцию в соцсетях. Украинцы не оценили его обращение.

«А что такое? Он же добился своего! Ему Франция, Великобритания и Турция оружие поставляют, а Германия уже думает об этом. Россия все равно будет крайней благодаря этому клоуну. Только они все недооценивают Россию и русский народ», — считает Nadja W.

Милена В. напомнила, что власти Украины сами накрутили эту ситуацию. Они хотели поставить женщин на воинский учет, все время говорили о «вторжении». Теперь же Зеленский просит не паниковать. Правительство сами довело население до такого состояния.

«Это когда он так сказал? После последней встречи с Блинкеным? А как же разведданные США о том, что Россия якобы реально готовится к вторжению? Зеленский усомнился в американцах?» — интересуется Валерий Я.

Елена В. считает, что Зеленский готовит почву для того, чтобы сохранить свое лицо. Несмотря на западные провокации о «нападении» России, она все никак не вторгается.

Ранее депутат Дмитрий Разумков заявил, что Зеленскому следует созвать закрытое заседание Верховной рады и рассказать об угрозах, стоящих перед государством. Соответствующее заявление бывший спикер Рады сделал в эфире телеканала «Украина».

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украина зеленский вторжение паника
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