Танкер Almuntazah с российским экипажем загорелся в Черном море

Краснодар, 23 января. Возгорание произошло на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море. Экипаж судна, состоящий из россиян, эвакуировали. Об этом сообщили в экстренных службах.

Сообщается, что на борту находится более 700 тонн мазута. Пострадавших нет, семь россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.

«В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании», — говорится в сообщении.

Из порта в Новороссийске на место ЧП отправили два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». По имеющейся информации, во время первичного визуального осмотра было замечено незначительное задымление.