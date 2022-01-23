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Грузинские соцсети раскритиковали Блинкена на встрече с Лавровым

Политика
Грузинские соцсети раскритиковали Блинкена на встрече с Лавровым
Федеральное агентство новостей

Тбилиси, 23 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, в ходе которых обсуждалась Украина и вопросы безопасности.

Саммит Вашингтона и Москвы вызвал бурную реакцию в соцсетях по всему миру. Свое мнение высказали и жители Грузии.

«А что происходит? Блинкен рад, что на Украине начинается война??? Очень смешно», — заметила М.Б.

Пользователь Н. М. не доверяет США. Эта страна долго лелеяла Грузию, подстрекала к действиям, а затем предала. Ее долго не было слышно, а теперь она вновь появилась в геополитическом поле Тбилиси. Ему кажется, что Белый дом хочет открыть полигон, что обернется катастрофой для грузинского государства.

Комментатор В. К. считает, что Россия не оказала пагубного влияния на Грузию. Все беды этой страны связаны с продажным правительством. Он предложил согражданам вспомнить, из-за кого были закрыты предприятия, по чьей вине были потеряны территории. После действий властей от государства осталась лишь половина населения.

Ранее стало известно, что администрации президента США Джо Байдена придется тем или иным способом отправить в отставку Энтони Блинкена после недавних переговоров в Женеве, иначе Соединенные Штаты навсегда лишатся статуса крупного геополитического игрока. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев.

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сша лавров грузия блинкен
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